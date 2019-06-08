Двое трактористов подорвались на поле в Луганской области (фото)

Трактористы, которые пострадали в результате взрыва в Луганской области, получили осколочные ранения рук и ног, их состояние удовлетворительное, сообщил замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

Двое трактористов подорвались на неустановленном предмете на поле в Луганской области 7 июня. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

Взрыв произошел между Попасной и Новозвановкой. Пострадавшие - жители села Троицкое 1971 и 1993 года рождения, они получили осколочные ранения рук и ног.

"У одного из них, еще и контузия. Сейчас они находятся в хирургическом отделении попаснянской больницы и получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья ребят удовлетворительное", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее на Донбассе трое военных подорвались на вражеской мине.