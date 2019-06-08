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Двое трактористов подорвались на поле в Луганской области (фото)

10:24, 08 июня 2019
Происшествия
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Взрыв произошел между Попасной и Новозвановкой / Фото: Facebook

Двое трактористов подорвались на неустановленном предмете на поле в Луганской области 7 июня. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко. 

Взрыв произошел между Попасной и Новозвановкой. Пострадавшие - жители села Троицкое 1971 и 1993 года рождения, они получили осколочные ранения рук и ног. 

"У одного из них, еще и контузия. Сейчас они находятся в хирургическом отделении попаснянской больницы и получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья ребят удовлетворительное", - написал он. 

Как сообщал УНИАН, ранее на Донбассе трое военных подорвались на вражеской мине.

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Теги: #Донбасс#мина#подрыв