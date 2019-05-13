На Донбассе трое военных подорвались на вражеской мине
21:12, 13 мая 2019Война
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Двое бойцов получили ранения.
Иллюстрация REUTERS
На Востоке на мине подорвались военные: двое раненых и один травмирован. Всего за сутки - 15 выстрелов.
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Боевики накрывают огнем от Луганщины, где падали 120-мм мины, и до Приазовья, там работали станковые гранатометы и пулеметы. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ранее СМИ опубликовали видео, как украинские военные отражают атаки пехоты ВС РФ на только что занятых позициях на Донбассе.
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