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На Донбассе трое военных подорвались на вражеской мине

21:12, 13 мая 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Боевики накрывают огнем от Луганщины, где падали 120-мм мины, и до Приазовья, там работали станковые гранатометы и пулеметы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ранее СМИ опубликовали видео, как украинские военные отражают атаки пехоты ВС РФ на только что занятых позициях на Донбассе.

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Теги: #военные#Донбасс#мина