На Донбассе трое военных подорвались на вражеской мине

Двое бойцов получили ранения.

На Востоке на мине подорвались военные: двое раненых и один травмирован. Всего за сутки - 15 выстрелов.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе из гранатометов били по позициям ООС, двое украинских военных ранены

Боевики накрывают огнем от Луганщины, где падали 120-мм мины, и до Приазовья, там работали станковые гранатометы и пулеметы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ранее СМИ опубликовали видео, как украинские военные отражают атаки пехоты ВС РФ на только что занятых позициях на Донбассе.