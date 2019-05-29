Гройсман поручил расследовать причины трагедии на шахте "Лесная" на Львовщине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести специальное расследование причин несчастного случая в результате обвала породы на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь".

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Об этом сообщает Правительственный портал. Согласно подписанному сегодня поручению, Министерство энергетики и угольной промышленности, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, Национальная полиция и другие должны предоставить результаты расследования в течение 10 дней.

Также ответственные ведомства должны проработать вопрос об оказании помощи семьям погибших шахтеров.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине в ночь на 29 мая в результате обвала породы на шахте "Лесная" погибли два горняка.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ориентировочно на 31 мая созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли. Также он сообщил, что семьи погибших шахтеров получат от государства по 100 тыс. грн.