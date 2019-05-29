Зеленский впервые созывает СНБО: будут обсуждать проблемы в угольной отрасли

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Президент Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), чтобы обсудить проблемы угольной отрасли.

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Как сообщает пресс-служба президента, об этом глава государства сообщил во время брифинга во Львовской области."Случилось большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах относительно условий труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - отметил он.

Отмечается, что ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Президент также подчеркнул, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства. "Уже принято решение выделить по 100 тыс. грн", - сообщил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине в ночь на 29 мая в результате обвала породы на шахте "Лесная" погибли два горняка.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.