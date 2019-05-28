В Запорожской области на ходу загорелась электричка с пассажирами

В электропоезде на момент возгорания находились несколько сотен пассажиров. Они эвакуировались сами.

В Запорожской области во время движения загорелась пригородная электричка сообщением «Сиваш-Запорожье».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, инцидент произошел сегодня около 11 утра.

«Во время движения в одном из вагонов электрички, которая ехала по маршруту «Сиваш-Запорожье», произошло возгорание. Недалеко от станции «Пришиб» машинист остановил электропоезд, несколько сотен пассажиров эвакуировались из него», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. Некоторые из них пешком пошли к ближайшей железнодорожной станции «Пришиб», другие – ожидают, когда электричка продолжит движение.

По данным ГСЧС, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.