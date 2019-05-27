На Волыни грузовик сбил женщину на инвалидной коляске

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

На Волыни грузовик травмировал 32-летнюю женщину на инвалидной коляске, которая двигалась по проезжей части улицы в попутном направлении.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Волынской области.

Согласно сообщению, 26 мая около 22.00 в поселке Дубище Рожищенского района 27-летний житель Луцкого района, управляя грузовым автомобилем «МАЗ», наехал на 32-летнюю местную жительницу.

Как отметили в ведомстве, потерпевшая двигалась на инвалидной коляске в попутном направлении. Ее госпитализировали в отделение хирургии райбольницы.

«Предварительно установлено, что водитель и пострадавшая были трезвые», - сообщил представитель управления Нацполиции в Волынской области Виктор Гомоль.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи определяет наказание в виде, в частности, штрафа от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн, или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до трех лет.