Клубничная авария: в Запорожской области перевернулась фура с 5 тоннами ягод (фото)

Ликвидировать последствия "ягодной" аварии помогали спасатели.

Возле села Владимировка на Запорожье грузовик DAF, который перевозил 5 тонн клубники съехала в кювет и перевернулась.

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Ликвидировать последствия "ягодной" аварии помогали спасатели, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Запорожской области.

Авария произошла 23 мая около 23.15. Спасатели, которые прибыли на вызов, с помощью тросов перевернули грузовик и отбуксировали его на проезжую часть.

В результате аварии никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в марте прошлого года в Одессе в результате аварии дорогу засыпало лимонами.