Клубничная авария: в Запорожской области перевернулась фура с 5 тоннами ягод (фото)
18:02, 24 мая 2019Происшествия
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Ликвидировать последствия "ягодной" аварии помогали спасатели.
В Запорожской области перевернулась фура с 5 т клубники / фото zp.dsns.gov.ua
Возле села Владимировка на Запорожье грузовик DAF, который перевозил 5 тонн клубники съехала в кювет и перевернулась.
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Ликвидировать последствия "ягодной" аварии помогали спасатели, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Запорожской области.
Авария произошла 23 мая около 23.15. Спасатели, которые прибыли на вызов, с помощью тросов перевернули грузовик и отбуксировали его на проезжую часть.
В результате аварии никто не пострадал.
Спасатели с помощью тросов перевернули грузовик / фото zp.dsns.gov.ua
Как сообщал УНИАН, в марте прошлого года в Одессе в результате аварии дорогу засыпало лимонами.
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