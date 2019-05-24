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Клубничная авария: в Запорожской области перевернулась фура с 5 тоннами ягод (фото)

18:02, 24 мая 2019
Происшествия
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В Запорожской области перевернулась фура с 5 т клубники / фото zp.dsns.gov.ua

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Ликвидировать последствия "ягодной" аварии помогали спасатели, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Запорожской области.

Авария произошла 23 мая около 23.15. Спасатели, которые прибыли на вызов, с помощью тросов перевернули грузовик и отбуксировали его на проезжую часть.

В результате аварии никто не пострадал.

Спасатели с помощью тросов перевернули грузовик / фото zp.dsns.gov.ua

Как сообщал УНИАН, в марте прошлого года в Одессе в результате аварии дорогу засыпало лимонами.

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Теги: #ДТПпогода в Запорожье