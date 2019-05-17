Сумские фискалы разоблачили в Киевской области цех по производству «элитного алкоголя» (фото)

Изъято около 10 тонн спирта и готовой продукции на сумму около 5 млн грн. В том числе – и контрафакт элитных напитков.

Сотрудниками следственного управления финансовых расследований и оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Сумской области сегодня, 16 мая, выявлено и прекращена деятельность подпольного цеха по производству алкогольных напитков, расположенного в Киевской области.

Читайте такжеНа Житомирщине в результате отравления алкоголем скончались 4 человека

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, в ходе следственных действий обнаружено оборудование, которое обеспечивает массовое производство подакцизной продукции, в то же время изъято около 10 тысяч литров спирта и готовой продукции.

«Всего выявлено товарно-материальных ценностей на сумму около 5 млн грн. Установлено, что незаконно изготовленные алкогольные напитки сбывались по всей Украине, в частности в Сумской области», - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления полного круга лиц, причастных к осуществлению незаконной деятельности.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 28/ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Спецоперация проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.