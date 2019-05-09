Под Днепром в День победы забросали камнями автобусы

Транспортным средствам повредили лобовые и задние окна.

На трассе Кривой Рог — Днепр неизвестные забросали камнями два автобуса, повредив им стекла. Правоохранители ищут причастных к преступлению.

Читайте такжеПограничники не пустили в Украину молдаванина с георгиевскими ленточками

Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Днепропетровской области, хулиганские действия произошли около 6 часов утра в районе остановки с. Новоселовка

“Сейчас установлено, что во время движения двух автобусов из г. Кривой Рог в г. Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камями. В результате были повреждены лобовые и задние стекла. На данный момент полиция опрашивает свидетелей происшествия и устанавливает лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям. На месте работает следственно-оперативная группа”, - говорится в сообщении.

В связи с этим полиция обратилась ко всем участникам массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне с призывом не допускать провокаций и соблюдать закон.

Ранее сообщалось, что на акции по случаю 9 мая в Киеве произошел конфликт из-за георгиевской ленты.