Под Одессой задержали мужчину, подстрелившего нардепа от БПП (фото)

Потерпевший получил огнестрельное ранение. У подозреваемого изъято несколько единиц незарегистрированного оружия.

В Одесской области полиция задержала мужчину, стрелявшего вчера в гостинице «Хуторок у Зины» в депутата Верховной Рады Александра Урбанского.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, сейчас полицейские расследуют обстоятельства ранения мужчины в Овидиопольском районе.

«Во время конфликта с директором отеля пострадал народный депутат Украины, который находился там по частным делам. Он получил огнестрельное ранение ноги», - сообщили в главке.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой Овидиопольского отдела полиции изъяли несколько гильз от устройства травматического действия.

Сейчас мужчина, который подозревается в совершении правонарушения, задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его действия квалифицируются ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, во время обыска у подозреваемого были изъяты еще несколько единиц незарегистрированного оружия. Сведения по данному факту будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Овидиопольском районе Одесской области во время конфликта с применением оружия получил ранение депутат Верховной Рады Украины Александр Урбанский (БПП). Инцидент произошел в селе Санжейка, в местной гостинице «Хуторок у Зины». Между ее владельцем и Урбанским произошел конфликт, во время которого последний получил ранение в ногу.

Ссора якобы произошла из-за супруги депутата.

Потерпевший является родным братом председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского. Стрелявший - Владимир Зинченко – экс-глава Белгород-Днестровской районной государственной администрации.