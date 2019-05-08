В Одесской области ранили нардепа от БПП - повздорил с владельцем гостинницы

Ссора якобы возникла из-за жены депутата Александра Урбанского.

В Овидиопольском районе Одесской области во время конфликта с применением оружия получил ранение депутат Верховной Рады Украины Александр Урбанский (БПП).

Как сообщил УНИАН представитель в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 7 мая селе Санжейка. В частности, в местной гостинице «Хуторок у Зины» между ее владельцем и Урбанским произошел конфликт, во время которого хозяин заведения выстрелил в ногу депутату из травматического пистолета..

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По данным представителя, ссора произошла из-за супруги депутата, которая якобы «вместе с подругами вела себя как-то не так», из-за чего владелец гостиницы сделал им замечание.

«За жену заступился нардеп, началась ссора, в ходе которой был применен травмат», - сказал полицейский. По другим данным, хозяин отеля якобы оскорбил супругу депутата.

Потерпевший является родным братом председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского. Стрелявший – Владимир Зинченко – экс-глава Белгород-Днестровской районной государственной администрации, бывший супруг руководителя департамента финансов Одесской ОГА Марины Зинченко.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

В региональном главке Нацполиции УНИАН официально подтвердили сам факт инцидента, во время которого ранение получил один человек. Однако не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть тот факт, что участниками конфликта были вышеназванные лица.

По факту открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.