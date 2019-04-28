В Киеве и Днепре "заминировали" все гипермаркеты "Ашан" – СМИ
22:01, 28 апреля 2019Происшествия
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В настоящее время решается вопрос об эвакуации посетителей.
Сообщение поступило в колл-центр сети «Ашан» / фото УНИАН
Неизвестный сообщил о минировании гипермаркетов «Ашан» в городах Киев и Днепр.
Об этом сообщает Эспрессо.
Анонимное сообщение о заминировании одновременно всех гипермаркетов поступило на сall-centre сети «Ашан».
В настоящее время решается вопрос об эвакуации посетителей.
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