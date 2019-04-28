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В Киеве и Днепре "заминировали" все гипермаркеты "Ашан" – СМИ

22:01, 28 апреля 2019
Происшествия
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Сообщение поступило в колл-центр сети «Ашан» / фото УНИАН

Об этом сообщает Эспрессо.

Анонимное сообщение о заминировании одновременно всех гипермаркетов поступило на сall-centre сети «Ашан».

В настоящее время решается вопрос об эвакуации посетителей.

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Теги: #минированиепогода в Киеве