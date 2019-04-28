В Киеве и Днепре "заминировали" все гипермаркеты "Ашан" – СМИ

В настоящее время решается вопрос об эвакуации посетителей.

Неизвестный сообщил о минировании гипермаркетов «Ашан» в городах Киев и Днепр. Об этом сообщает Эспрессо. Анонимное сообщение о заминировании одновременно всех гипермаркетов поступило на сall-centre сети «Ашан». В настоящее время решается вопрос об эвакуации посетителей.

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