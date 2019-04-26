На Полтавщине двухлетний ребенок утонул в ванной
15:20, 26 апреля 2019Происшествия
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Обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.
Иллюстрация / REUTERS
В селе Никоноровка Полтавской области двухлетний ребенок утонул в ванной у себя дома.
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Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты населения Полтавской облгосадминистрации. Согласно сообщению, инцидент случился 25 апреля.
"25.04.2019 года в Полтавское областное бюро СМЭ доставлено тело малолетнего Х. 2017 года рождения, жителя с. Никоноровка Чутовского района. Смерть наступила в результате утопления в ванной", - говорится в сообщении.
Обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, на Львовщине двухлетний мальчик упал в кастрюлю с кипятком и получил 70% ожогов тела.
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