На Полтавщине двухлетний ребенок утонул в ванной

Обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

В селе Никоноровка Полтавской области двухлетний ребенок утонул в ванной у себя дома.

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Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты населения Полтавской облгосадминистрации. Согласно сообщению, инцидент случился 25 апреля.

"25.04.2019 года в Полтавское областное бюро СМЭ доставлено тело малолетнего Х. 2017 года рождения, жителя с. Никоноровка Чутовского района. Смерть наступила в результате утопления в ванной", - говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине двухлетний мальчик упал в кастрюлю с кипятком и получил 70% ожогов тела.