Пьяному парню, который угнал полицейское авто и сбил патрульную, грозит пожизненное

Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении двух преступлений.

Злоумышленнику, который в Киеве похитил полицейский автомобиль и сбил патрульную, грозит пожизненное заключение.

Как информирует Отдел коммуникации полиции Киева, об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Следователи установили, что мужчина 1998 года рождения в состоянии сильного алкогольного опьянения воспользовался тем, что работники полиции решали конфликт, на вызов по которому они прибыли на улицу Крещатик, и завладел полицейским автомобилем, а когда женщина - инспектор полиции пыталась его остановить, сбил ее и скрылся.

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«По этим фактам возбуждены уголовные производства по статье 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 3 статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. По согласованию с процессуальным руководителем следователь обратится в суд для избрания ему меры пресечения. Санкция этих статей предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение», - отметил Крищенко.

Патрульная полицейская получила тяжелую черепно-мозговую травму, она находится в реанимационном отделении, где ей оказывают всю необходимую помощь.

Злоумышленник, учитывая, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, сначала ничего не объяснял, а теперь отказывается давать какие-либо объяснения, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины.

Видео: dtp.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в 23:50 на перекрестке улиц Крещатик и Михайловскаяэкипаж патрульных работал по вызову «хулиганство». В это время к служебному автомобилю Toyota Prius подбежал неизвестный мужчина и сел за руль служебного авто. Далее, резко нажав на педаль газа, мужчина начал движение, при этом сбил патрульную полицейскую, которая пыталась его остановить, и совершил хищение служебного авто.

Через некоторое время на Железнодорожном шоссе, 7 похищенный служебный автомобиль был заблокирован и остановлен экипажами патрульной полиции, злоумышленник задержан.

Патрульная госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга». Её состояние оценивается как удовлетворительное.