Сообщения о минировании поступают с оккупированных территорий - МВД

Советник министра внутренних дел Иван Варченко отметил, что правоохранители были готовы к таким провокациям.

Сообщения о минировании объектов поступают с временно оккупированных территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

«Наблюдается активность со стороны Российской Федерации и ее сателлитов на оккупированных территориях относительно минирования объектов на подконтрольной территории Украины: объектов социальной инфраструктуры и объектов, на которых массовое скопление граждан», - сказал Варченко.

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По его словам, все сообщения о минировании поступают с оккупированных территорий.

При этом советник министра отметил, что правоохранители были готовы к таким провокациям, специалисты проверяют все объекты.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в Одессе злоумышленники сообщали о «минировании» ряда объектов.

Сегодня полиция получила сообщение о заминировании ряда объектов в Харькове, среди которых аэропорт, Каховской гидроэлектростанции, а также избирательного участка в Волновахе.