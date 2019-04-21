Сообщения о минировании поступают с оккупированных территорий - МВД
Сообщения о минировании объектов поступают с временно оккупированных территорий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.
«Наблюдается активность со стороны Российской Федерации и ее сателлитов на оккупированных территориях относительно минирования объектов на подконтрольной территории Украины: объектов социальной инфраструктуры и объектов, на которых массовое скопление граждан», - сказал Варченко.
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По его словам, все сообщения о минировании поступают с оккупированных территорий.
При этом советник министра отметил, что правоохранители были готовы к таким провокациям, специалисты проверяют все объекты.
Как сообщал УНИАН, 20 апреля в Одессе злоумышленники сообщали о «минировании» ряда объектов.
Сегодня полиция получила сообщение о заминировании ряда объектов в Харькове, среди которых аэропорт, Каховской гидроэлектростанции, а также избирательного участка в Волновахе.