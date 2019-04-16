В ГПУ опровергли информацию о покушении на Зеленского (фото)

По данным СМИ, людей с оружием и боеприпасами различного калибра и типа правоохранители задержали в коттеджном городке под Киевом, недалеко от поместья Зеленского.

В Генеральной прокуратуре заявляют, что задержанная вблизи с. Иванковичи Киевской области вооруженная группа лиц готовила преступление против одного известного криминального авторитета, а не кандидата в президенты.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, в рамках досудебного расследования по уголовному производству по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 348, п. 11,12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, 15 апреля Главное управление Национальной полиции в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры области задержали вооруженную группу людей, которые при задержании оказали сопротивление работникам полиции.

По предварительной информации, указанные три человека готовили преступление против одного известного в преступном мире авторитета по заказу пока неустановленных лиц.

"Вместе с тем, - подчеркнула Сарган, - задержание происходило в лесу, рядом с дорогой, ведущей в село Иванковичи. Учитывая то, что многим СМИ известно, что именно в Иванковичах проживает семья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отдельные средства массовой информации из-за сообщения одного из народных депутатов ошибочно начали трактовать данное событие как возможное покушение на него.

Читайте такжеПоявились подробности и видео задержания вооруженных людей возле дома Зеленского (фото, видео)

Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержанная группа лиц к кандидату в президенты Украины Зеленскому не имеет и в правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация по подготовке ими преступления против последнего. Напротив, преступление они готовили против другого лица, которое по стечению обстоятельств также проживает недалеко".

По словам Сарган, правоохранителями была проведена длительная и кропотливая работа с целью предотвращения совершения особо тяжкого преступления, которая вчера дала свои результаты. В настоящее время готовятся ходатайства об избрании им меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Вся возможная информация по данному поводу будет предоставлена позже, заверила пресс-секретарь генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, по данным ряда СМИ, в коттеджном городке под Киевом, недалеко от поместья Зеленского правоохранители задержали несколько человек с оружием и боеприпасами различного калибра и типа. Спецоперация прошла силовым способом с применением оружия. Никто в ней не пострадал. В полиции уверены, что задержанные готовили не одно преступление. Планировалось ли покушение на Зеленского - правоохранители не комментируют.

В свою очередь народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко написал в Facebook, что "полицией в непосредственной близости от дома одного из кандидатов в арезиденты Украины была задержана группа лиц, готовящих убийство по мотивам мести. Эта группа переоборудовала джип "Тойота Прадо" под своеобразную "тачанку", установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, убийственная дальность которого составляет более трех километров".