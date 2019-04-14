В Польше в ДТП погибли двое украинцев

Трагедия произошла ночью с субботы на воскресенье возле Кентшина в Варминско-Мазурском воеводстве.

В результате ДТП, которое произошло ночью с субботы на воскресенье возле Кентшина в Варминско-Мазурском воеводстве в северо-восточной Польше, погибли двое украинцев.

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Как сообщает “Польское радио”, в автомобиле были граждане Украины и Грузии.

По информации полиции, легковой автомобиль, которым путешествовали четыре человека, врезался в придорожное дерево. Авария произошла на дороге № 591 из Ружанки до Воплавок.

Двое пассажиров - граждане Украины в возрасте 23 и 30 лет - погибли на месте. Водитель и третий пассажир получили травмы. Оба они грузины.

«Погибли пассажиры, что сидели на правой стороне автомобиля. Тот, кто был рядом с водителем, имел прикреплены ремни безопасности, а пассажир с заднего сидения, вероятно, не был застегнут ремнем безопасности», - сообщила представительница полиции в Кентшине аспирант Моника Данеляк.

«Сила удара в дерево была настолько велика, что двигатель выпал, и он лежал на расстоянии 12 метров. Он все еще горел, когда прибыли пожарные», - сказал капитан пожарных Камиль Гольон.

Обстоятельства трагедии изучает полиция под надзором районной прокуратуры Кентшина. У водителя взяли кровь, чтобы проверить, он был трезвым.