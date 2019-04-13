В Киевской области произошел рейдерский захват аграрного кооператива (фото)

Нападавшие хотели снять с должности председателя Вильшанского сельского совета.

В Киевской области неизвестные в балаклавах пытались захватить аграрный кооператив и снять с должности председателя Вильшанского сельского совета.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Сегодня утром, 13 апреля, около 50-ти мужчин в балаклавах и камуфляжной форме собрались у сельского кооператива "Новоселицкое". При себе они имели документы, похожие на поддельные, и пытались захватить предприятие.

На место происшествия вызвали правоохранителей. Уже по приезде полицейские задержали нападавших и положили их на землю. В машинах мужчин полиция нашла оружие.

По данному факту правоохранители открыли три уголовных производства по статьям "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов" и "Служебный подлог".

Правоохранители проводят обыски в соседнем населенном пункте, где временно проживает группа нападавших.