В центре Киева в результате столкновения четырех авто пострадали три человека (фото, видео)

Предварительно, Daewoo Lanos проехал на красный свет и спровоцировал ДТП.

В пятницу, 12 апреля, в центре Киева произошла авария с участием четырех автомобилей.

Предварительно, Daewoo Lanos проехал на красный свет и спровоцировал ДТП. В результате пострадали три человека, сообщает "Информатор". Авария произошла около 09:45.

По словам водителей, Lanos влетел в стоявшую на перекрестке Toyota RAV4, причем от удара авто развернуло. Уже после этого Toyota врезалась в стоявший Volkswagen, а также слегка задела Hyundai. Lanos же по инерции проехал еще десяток метров, прежде чем остановился.

На место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции, спасатели, а также карета скорой помощи. Когда оказалось, что в результате аварии пострадали три человека, на место приехали еще медики.

По словам сотрудников полиции, травмы всех трех участников оказались легкими. Тем не менее, их всех увезли машины скорой помощи. Правоохранители занимаются установлением обстоятельств ДТП.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 апреля на Печерске пьяный водитель легковушки протаранил грузовик, пострадали два человека.