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В центре Киева в результате столкновения четырех авто пострадали три человека (фото, видео)

13:21, 12 апреля 2019
Происшествия
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В центре Киева произошло масштабное ДТП с пострадавшими / фото Берт Ван Донген / Информатор

Предварительно, Daewoo Lanos проехал на красный свет и спровоцировал ДТП. В результате пострадали три человека, сообщает "Информатор". Авария произошла около 09:45.

фото Берт Ван Донген / Информатор

По словам водителей, Lanos влетел в стоявшую на перекрестке Toyota RAV4, причем от удара авто развернуло. Уже после этого Toyota врезалась в стоявший Volkswagen, а также слегка задела Hyundai. Lanos же по инерции проехал еще десяток метров, прежде чем остановился.

фото Берт Ван Донген / Информатор

На место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции, спасатели, а также карета скорой помощи. Когда оказалось, что в результате аварии пострадали три человека, на место приехали еще медики.

фото Берт Ван Донген / Информатор

По словам сотрудников полиции, травмы всех трех участников оказались легкими. Тем не менее, их всех увезли машины скорой помощи. Правоохранители занимаются установлением обстоятельств ДТП.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 апреля на Печерске пьяный водитель легковушки протаранил грузовик, пострадали два человека.

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Теги: #Киев#ДТП#пострадавшиепогода в Киеве