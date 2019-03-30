"Машину буквально смяло": на Северном мосту в Киеве произошло смертельное ДТП (фото)

Один пассажир авто погиб, ещё двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

В Киеве на Северном мосту произошло смертельное ДТП. Автомобиль Subaru двигался по крайней полосе движения и на большой скорости влетел в столб.

ДТП произошло 29 марта около 22:00. Одного из пассажиров не удалось спасти, он скончался на месте. Другого пассажира вместе с водителем госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает "Информатор".

По данным полиции, Subaru двигался по крайней полосе движения на большой скорости. Не справившись с управлением, водитель Subaru пытался вывести автомобиль из заноса. Однако это ему не удалось, и машина, подлетев от удара о бордюр, влетела в фонарный столб.

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Троих людей из авто вырезали спасатели. Одного из пассажиров не удалось спасти. Погибшим оказался мужчина возрастом до 30 лет. Другого пассажира и водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Удар пришелся на крышу автомобиля, поэтому машину буквально смяло. Обе подушки безопасности не спасли от тяжелых последствий аварии и оказались окровавленными. А части автомобиля и осколки стекол усыпали остановку поблизости", - сообщает издание.

На месте происшествия работали 2 наряда патрульной полиции, следственно-оперативная группа, спасатели и врачи скорой помощи. Детали аварии установят правоохранители.

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