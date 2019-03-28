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В Киеве во время пожара в многоэтажке спасли женщину и трех детей

03:03, 28 марта 2019
Происшествия
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Детей госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения / фото: пресс-служба ГСЧС

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, в 15:34 к спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Сержа Лифаря, 11, что в Деснянском районе столицы.

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На месте происшествия было установлено, что пожар возник в тамбуре на 7-м этаже 9-этажного жилого дома с последующим распространением огня на одну из квартир. В 16:19 пожар на площади 15 кв. м был ликвидирован.

Во время тушения пожара огнеборцы эвакуировали из дома 5 человек и спасли женщину и трех детей. Детей госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения.

Как сообщал УНИАН, в результате взрывов в Кропивницком пострадали минимум три человека. Пожар после взрывов произошел сегодня в 20:00 по ул. Киевской на территории автостоянки.

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Теги: #Киев#пожар