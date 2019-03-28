Взрывы в Кропивницком: спасатели ликвидировали пожар (фото, видео)

К тушению привлекалось 85 человек и 19 единиц техники ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожар, который произошел после серии взрывов на территории автостоянки в Кропивницком.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что пожар произошел сегодня в 20:00 по ул. Киевской на территории автостоянки.

В 20:55 пожар был локализован. На тот момент горели пять грузовых автомобилей (автоцистерны заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом стоящего двухэтажного здания (размером 40х12 м) на площади 200 метров квадратных.

В результате взрыва емкости с газом были травмированы три человека, которых госпитализировали в больницу.

«В 22:45 пожар ликвидирован. К тушению привлекалось 85 человек и 19 единиц техники ГСЧС», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел во время процесса распределения газа для заправочных станций.