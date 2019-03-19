Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве пограничника во Львовской области

Солдат срочной службы, который подозревается в убийстве военнослужащего-контрактника пограничных войск, сегодня, 19 марта, по решению Лычаковского районного суда Львова взят под стражу сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога.

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Об этом сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Военной прокуратуры Западного региона Юлия Галущак.

«Лычаковский районный суд Львова 19 марта избрал 20-летнему солдату срочной службы ВВС (отдела пограничной службы) «Сянки» Мостиского пограничного отряда меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога», - сообщила Галущак.

Она также отметила, что пограничник уведомлен о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство). За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил сегодня во время брифинга военный прокурор Львовского гарнизона Западного региона Украины Виталий Горпинич, 18 марта в 12.48 в отделении инспекторов пограничной службы «Сянки» (Турковский район) Мостиского пограничного отряда во время несения службы 20-летний солдат срочной службы подбежал со спины к старшине отделения инспекторов, 35-летнему прапорщику военнослужащего-контрактника, и из автомата Калашникова совершил вплотную выстрел в спину, в область грудной клетки и ударил прикладом автомата в голову. Когда прапорщик упал, солдат начал наносить удары ногами в разные части тела, пока его не остановили другие военнослужащие, ставшие свидетелями происшествия. По дороге в больницу прапорщик скончался.

Как отметил Виталий Горпинич, пока «подозреваемый объяснить причину своих действия не может».

По словам прокурора, свидетели сообщили, что конфликта между военными не было, оба - жители Львовской области. За полгода службы солдату замечаний не было. Погибший прапорщик служил в пограничном отряде с 2006 года и характеризовался только положительно. У него за несколько дней до гибели родился первенец.

«Следствие рассматривает несколько версий, в том числе и неуставные отношения между подозреваемым и потерпевшим, возможные семейные проблемы. Сейчас проводится психиатрическая экспертиза, которую проводят при расследовании преступлений по статье «убийство», - отметил Горпинич.

Как сообщал УНИАН, 18 марта во Львовской области в одном из подразделений Мостиского пограничного отряда в результате выстрела из огнестрельного оружия ранен военнослужащий, который скончался во время транспортировки в больницу.

Пограничник, из оружия которого был сделан выстрел, задержан.