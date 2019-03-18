В Ривном 21-летняя мать зарезала месячную дочь
00:29, 18 марта 2019Происшествия
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По предварительным данным, мать, убившая собственного ребенка, стоит на психиатрическом учете.
Подозреваемой в убийстве 21 год / фото НПУ
17 марта в Ривном 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь.
Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Сообщение о происшествии поступило примерно в 17.00 от врачей скорой помощи.
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Полицейские выяснили, что смерть наступила в результате ножевого ранения шеи, которое мать нанесла ребенку, возраст которого один месяц, говорится в сообщении.
По предварительной информации, женщина находится на психиатрическом учете. Она приехала в Ривне из Запорожья получать высшее образование. Закончив ВУЗ, жила в квартире 26-летнего гражданского мужа и его матери, рассказали в пресс-службе.
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