Председатель одного из горсоветов Днепропетровской области погорел на крупной взятке

Установлено, что за неправомерную выгоду в размере 30 тысяч долларов городской голова пообещал «решить вопрос» о предоставлении в аренду предпринимателю земельного участка.

В Днепре в среду, 13 марта, во время получения неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов задержали главу Верховцевского городского совета Днепропетровской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, факт вымогательства и получения неправомерной выгоды чиновником задокументирован.

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Установлено, что за неправомерную выгоду в размере 30 тысяч долларов городской голова пообещал «решить вопрос» о предоставлении в аренду предпринимателю земельного участка, расположенного на территории Верховцевского района.

Сегодня, после получения части указанной суммы неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов чиновник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся неотложные следственные действия.

Задержанному планируют сообщить о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также готовится обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, под Харьковом на взятке попался директор морга.