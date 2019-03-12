Требовал деньги за выдачу тела: под Харьковом на взятке попался директор морга (фото)
Дергачевская прокуратура совместно c полицейскими разоблачили на получении взятки одного из руководителей медучреждения в Харьковской области.
Читайте такжеРаскрытого на взятке финансиста Львовского горсовета отстранили от работы
Медработник требовал у родственников умершей пожилой женщины 3 тыс. грн, сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.
Как сообщает 057.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, взятку требовал директор морга.
За «вознаграждение» он обещал быстро и беспрепятственно оформить справку о причине смерти и выдать тело для захоронения. Его разоблачили «на горячем» во время получения денег в служебном кабинете.
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение взятки должностным лицом").
Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.