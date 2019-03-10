На Львовщине горит свалка (фото)

Процесс ликвидации пожара осложняется тем, что ближайший источник воды расположен на расстоянии около 1 км.

Вблизи города Новояворовск Львовской области 10 марта произошел пожар на свалке.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС, сообщение о возгорании поступило в 7:14.

"Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. В настоящее время происходит тушение пожара", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что процесс ликвидации пожара осложняется тем, что ближайший источник воды расположен на расстоянии около 1 км.

Сообщается, что к ликвидации пожара привлечены 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.