На Львовщине горит свалка (фото)
17:26, 10 марта 2019Происшествия
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Процесс ликвидации пожара осложняется тем, что ближайший источник воды расположен на расстоянии около 1 км.
Горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га / фото ГСЧС
Вблизи города Новояворовск Львовской области 10 марта произошел пожар на свалке.
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Как сообщает пресс-служба ГСЧС, сообщение о возгорании поступило в 7:14.
"Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. В настоящее время происходит тушение пожара", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что процесс ликвидации пожара осложняется тем, что ближайший источник воды расположен на расстоянии около 1 км.
фото ГСЧС
Сообщается, что к ликвидации пожара привлечены 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.
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