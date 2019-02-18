Порошенко рассказал, сколько приходов бывшей УПЦ МП уже присоединились к ПЦУ

По словам президента, сейчас за один месяц переходит в ПЦУ больше приходов, чем за предыдущие 5 лет.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже более 320 приходов бывшей УПЦ МП присоединились к Православной церкви Украины после получения ею томоса об автокефалии.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко сказал во время благодарственного молебна за получение томоса об автокефалии ПЦУ в Кресто-Воздвиженском монастыре в поселке Манява Ивано-Франковской области.

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Приветствуя верующих, пресвятых отцов и военных капелланов, которые собрались на молебен, президент обратил внимание на количество присутствующих. «Тысячи людей сегодня здесь, в Манявском ските», - констатировал он, отметив, что все они пришли поблагодарить Бога за услышанные молитвы и духовную независимость, которую получила Украина.

«Очень важно, что Господь нас услышал, и это стало возможным только тогда, когда миллионы украинцев молились об этом и когда они считали, что ничего важнее не существует, как иметь собственное государство и собственную церковь», - подчеркнул Порошенко и напомнил путь, который прошла украинская церковь в своей самостоятельности.

«После этого (получения томоса об автокефалии - УНИАН) уже 320 приходов присоединились к нашей церкви. Пять из них - на Франковщине, на Прикарпатье. Приходы и общины. Могу отметить, что сейчас за один месяц переходит больше приходов, чем за предыдущие 5 лет. И очень важно, что никто никого не заставляет», - сказал глава государства.

«Так ждала Москва, чтобы у нас начала литься кровь, чтобы начались штурмы храмов, захват монастырей... Не дождались. Потому что наша церковь идет с верой и любовью», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, украинцы не понимают, как в стране может существовать церковь, которая подчинена другому государству и молится за ее войско.