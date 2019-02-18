В харьковском метро подростки снова устроили радикальную акцию протеста (видео)

На прыгании через турникеты подростки не остановились. Они проехали несколько перегонов, открыв одну из дверей вагона поезда.

В Харькове в ночь с 16 на 17 февраля около 30 подростков снова прошли на станцию метро "Университет", перепрыгнув турникеты для оплаты проезда, протестуя против подорожания стоимости проезда.

Об этом сообщает сайт города 057.ua.

На территории метрополитена работники полиции провели с ними профилактическую беседу и отпустили домой. Информацию о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Однако на прыгании через турникеты подростки не остановились. Позже они проехали несколько перегонов, открыв одну из дверей вагона поезда. На видео видно, что молодые люди стояли у двери вагона и делали селфи.

Напомним, предыдущая акция прошла в метро 9 февраля. В 22:00 около 20 подростков прошли на станцию метро "Архитектора Бекетова" мимо турникетов для оплаты проезда, протестуя против подорожания стоимости проезда.