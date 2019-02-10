В центре Киева авто вылетело на тротуар и врезалось в террасу ресторана

По словам свидетелей, авто подрезал проезжающий мимо водитель, после чего он скрылся с места происшествия.

В Киеве Renault Megane вылетел на тротуар и въехал в террасу ресторана.

Об этом сообщает "Информатор". По словам свидетелей, его подрезал проезжающий мимо Audi, после чего автомобиль скрылся с места происшествия.

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Чтобы избежать столкновения, водитель Megane вырулил на тротуар и, снеся клумбы и декорации, влетел в террасу ресторана. В результате ДТП никто не пострадал. Летняя терраса ресторана была закрыта на зиму, а пешеходов в этот момент на тротуаре не оказалось.

Ранее в Черновицкой области столкнулись два микроавтобуса.