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В центре Киева авто вылетело на тротуар и врезалось в террасу ресторана

05:03, 10 февраля 2019
Происшествия
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ДТП в центре Киева / kiev.informator.ua

Об этом сообщает "Информатор". По словам свидетелей, его подрезал проезжающий мимо Audi, после чего автомобиль скрылся с места происшествия.

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Чтобы избежать столкновения, водитель Megane вырулил на тротуар и, снеся клумбы и декорации, влетел в террасу ресторана. В результате ДТП никто не пострадал. Летняя терраса ресторана была закрыта на зиму, а пешеходов в этот момент на тротуаре не оказалось.

Ранее в Черновицкой области столкнулись два микроавтобуса.

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Теги: #Киев#ДТП