Ситуация на Донбассе: боевики стреляли 5 раз, потерь нет

В результате обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

На протяжении текущих суток боевики российско-оккупационных войск пять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

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Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе хутора Вольный. Также позиции наших войск были обстреляны в районе поселка Зайцево и из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Луганское", - говорится в вечерней сводке по состоянию на 18.00.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Павлополя.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается под контролем украинских военных", - сообщили в пресс-центре.