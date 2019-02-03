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Ситуация на Донбассе: боевики стреляли 5 раз, потерь нет

19:26, 03 февраля 2019
Война
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Оккупанты на Донбассе осуществили пять обстрелов позиций военных / фото УНИАН

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Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе хутора Вольный. Также позиции наших войск были обстреляны в районе поселка Зайцево и из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Луганское", - говорится в вечерней сводке по состоянию на 18.00.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Павлополя.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается под контролем украинских военных", - сообщили в пресс-центре.

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Теги: #война на Донбассе#обстрелы боевиков