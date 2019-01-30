На Харьковщине в "реабилитационном центре" насильно удерживали 25 человек

К удерживаемым применяли пытки. У них отбирали личные вещи, деньги и мобильные телефоны.

В Харьковской области правоохранители прекратили деятельность так называемого реабилитационного центра, в котором насильно удерживали 25 человек, среди которых трое - несовершеннолетние.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, 29 января прокуратурой совместно с Немышлянским отделом полиции раскрыто действующий подпольный реабилитационный центр. Заведение функционировало под видом благотворительной деятельности.

По данным следствия, 35-летний мужчина вместе с сообщниками доставлял людей в центр против их воли. «Пациентов» удерживали силой и угрозами. В пострадавших отбирали личные вещи, деньги и мобильные телефоны, фактически лишив возможности вызвать помощь.

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«Людей закрывали в арендуемом частном доме. Они не могли самостоятельно покинуть здание и должны были выполнять установленные организаторами центра правила. В случае неповиновения или попытки побега к потерпевшим применяли пытки: били, не выпускали на прогулки, насильно держали в холодной воде или холодном помещении и т.д.», - говорится в сообщении.

Всего правоохранители освободили из «плена» 25 человек, среди которых трое - несовершеннолетние (девушки 15 и 17 лет и 17-летний парень).

Отмечается, что Харьковская местная прокуратура № 3 утвердила подозрение 35-летнему мужчине в незаконном лишении свободы и истязании более двух человек (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины).

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В соответствии с санкциями статей мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствием также устанавливаются другие лица, вероятно причастные к совершению преступления.