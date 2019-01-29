На рынке в центре Ривне произошел взрыв, есть пострадавшие
12:37, 29 января 2019Происшествия
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По предварительной информации, пострадало двое людей, которые работают в киоске.
В киоске возле административного корпуса рынка взорвался газовый баллон / фото УНИАН
На рынке в центре Ривне сегодня в результате взрыва газового баллона пострадали два человека.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, взрыв произошел на рынке на улице Здолбуновской в центре города.
В настоящее время установлено, что в киоске возле административного корпуса рынка взорвался газовый баллон.
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По предварительной информации, пострадали два человека, которые работают в киоске.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и спасатели.
Ранее в Каменском на коксохимическом заводе произошел взрыв.
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