На рынке в центре Ривне произошел взрыв, есть пострадавшие

По предварительной информации, пострадало двое людей, которые работают в киоске.

На рынке в центре Ривне сегодня в результате взрыва газового баллона пострадали два человека.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, взрыв произошел на рынке на улице Здолбуновской в центре города.

В настоящее время установлено, что в киоске возле административного корпуса рынка взорвался газовый баллон.

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По предварительной информации, пострадали два человека, которые работают в киоске.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и спасатели.

Ранее в Каменском на коксохимическом заводе произошел взрыв.