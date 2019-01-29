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На рынке в центре Ривне произошел взрыв, есть пострадавшие

12:37, 29 января 2019
Происшествия
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В киоске возле административного корпуса рынка взорвался газовый баллон / фото УНИАН

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, взрыв произошел на рынке на улице Здолбуновской в центре города.

В настоящее время установлено, что в киоске возле административного корпуса рынка взорвался газовый баллон.

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По предварительной информации, пострадали два человека, которые работают в киоске.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и спасатели.

Ранее в Каменском на коксохимическом заводе произошел взрыв.

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Теги: #взрыв#рынок#Ривненщина