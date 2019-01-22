В Польше трех граждан Украины задержали за драку с поножовщиной

По предварительным данным, произошла алкогольная вечеринка и ссора между гражданином Беларуси и Украины.

В польском городе Гданьск гражданина Беларуси ранили ножом во время распития алкогольных напитков. В связи с этим задержаны трое граждан Украины.

Как сообщило "Польское радио", инцидент произошел 20 января в одном из хостелов Гданьска. Трижды раненный ножом белорус находится в больнице. В свою очередь, полиция арестовала граждан Украины, которые распивали с ним алкоголь.

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«Об инциденте нам сообщил диспетчер скорой помощи. По предварительным данным, произошла алкогольная вечеринка и ссора между гражданином Беларуси и Украины. Этот второй ударил первого ножом. Кроме 40-летнего мужчины, задержана также 44-летняя женщина, также гражданка Украины. Оба были нетрезвыми, а обследование женщины показало более двух промилле алкоголя в ее крови, результат мужчины показал более полпромылле», - проинформировала аспирант Карина Каминская из гданьской полиции.

Кроме того, во время следственных действий на месте преступления была задержана также 48-летняя гражданка Украины, которая оскорбила прибывших правоохранителей.

Все трое граждан Украины находятся сейчас под арестом, ожидая дальнейшие мероприятия с участием прокурора. Расследование ведется в связи с попыткой убийства, выясняется также подробности участие упомянутых женщин в этом инциденте.

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