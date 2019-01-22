Автомобиль ударился в барьер, который отделяет дворец от улицы.

В Варшаве мужчина на автомобиле пытался протаранить ворота президентского дворца.

Об этом сообщает RMF24, ссылаясь на пресс-секретаря Государственной службы охраны и президентского министра Блажея Спичальского.

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Отмечается, что автомобиль выехал с одной из улиц вблизи президентского дворца. Патрулировавший улицу полицейский попытался остановить машину, однако водитель увеличил скорость, задев полицейского. В результате автомобиль ударился в барьер, который отделяет дворец от улицы. 36-летнего водителя автомобиля удалось задержать.

На данный момент мотивы мужчины неизвестны. Полиция выясняет, идет ли речь о попытке штурма президентского дворца.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел Польши заявило, что полиция арестовала трех человек, которые призвали к новым смертям после убийства мэра Гданьска Павла Адамовича.