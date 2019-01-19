На меткомбинате в Мариуполе при обвале железобетонной плиты один рабочий погиб, еще один травмирован

Плита обрушилась, когда работники подрядной организации проводили ремонтные работы на производственной площадке на высоте 18 м.

В Мариуполе на металлургическом комбинате имени Ильича в результате падения железобетонной плиты один рабочий погиб, еще один получил травмы.

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Как сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области, информацию о несчастном случае спасатели получили в 17.30.

По вызову немедленно выехали дежурные отделения 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда. На месте происшествия спасатели установили, что работники подрядной организации проводили ремонтные работы на производственной площадке на высоте 18 метров.

Во время проведения работ обрушилась железобетонная плита подкрановой галереи, в результате чего один рабочий 1977 года рождения погиб. Другой рабочий 1973 года рождения с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей правой лопатки, поясничного, крестцового отделов» госпитализирован в травматологическое отделение больницы, его состояние удовлетворительное.

Обстоятельства происшествия и окончательная причина смерти рабочего устанавливаются.