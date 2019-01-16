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Пожар в здании в центре Киева ликвидирован

19:29, 16 января 2019
Происшествия
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На месте происшествия работало 62 работники личного состава / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 18:54 пожар в отселенном доме в центре города ликвидирован.

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На месте происшествия работали 62 работника личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники.

В ГСЧС также уточнили, что здание, в котором произошел пожар, находится по адресу улица Грушевского, 4-Б, а не улица Крещатик 1/2, как сообщалось ранее.

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Теги: #Киев#пожар#ГСЧС