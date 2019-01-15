В Киево-Печерской лавре прокомментировали пожар

Митрополит рассказал, что когда было холодно, бездомный с друзьями выбил окно в помещении и там жил.

Парень, который поджег здание на территории Киево-Печерской лавры, выбил окно и несколько дней проживал в помещении. Бездомный был под действием наркотических веществ.

Об этом на брифинге 15 января заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, передает "Украинская правда".

"Сначала нас хотели обвинить во всех смертных грехах, но наша полиция и архимандрит Зенон взяли того парня, которому 24 года. Он сам наркоман и в это время он укололся, не мог ничего говорить. Потом, когда он пришел в себя, то сказал, что это он все сделал", - объяснил Павел.

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Митрополит рассказал, что когда было холодно, бездомный с друзьями выбил окно в помещении и там жил.

"Что-то они не поделили, и он, взяв бензин или солярку, облил и зажег на втором этаже", - добавил Павел.

Также митрополит заявил, что накануне в трапезном храме Лавры "этот юноша также дебоширил".

По словам владыки, помещение несколько лет не эксплуатировалось - это был лабораторный корпус больницы, которую планировали открыть на территории Лавры.

В частности, до Революции Достоинства из комплекса планировалось сделать больницу за 77 млн грн, но после событий 2014 года, по словам Павла, деньги из банка "Финансы и кредит" исчезли.

Как сообщал УНИАН, пожар в двухэтажном здании, подлежащем реконструкции, на территории Киево-Печерской лавры начался около 16:00 14 января.