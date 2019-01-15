"Суд" в Москве сегодня рассмотрит продление ареста украинским военнопленным морякам

Украинских моряков распределили для рассмотрения дела на 6 групп по 4 человека.

Лефортовский районный суд Москвы сегодня утром планирует рассмотреть ходатайство следственного управления ФСБ России о продлении меры пресечения украинским военнопленным морякам, захваченным у берегов оккупированного Крыма.

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Как сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, украинских моряков распределили для рассмотрения дела на 6 групп по 4 человека. Первые три группы будут рассматриваться с 9:30.

«В ожидании. Хотим поскорее увидеть наших моряков», – написала Денисова на своей странице в Facebook. По ее словам, вместе с ней к зданию суда прибыли и родные военнопленных.

Как сообщал УНИАН, адвокат Николай Полозов заявил, что следственное управление ФСБ РФ просит провести в закрытом режиме "судебные заседания" по мере пресечения пленным украинским морякам.