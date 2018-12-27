В Одессе горел зоопарк: пожарные спасли двух животных

Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

В Одессе во время тушения пожара на территории зоопарка пожарные спасли двух животных.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Сообщение о том, что в Одессе по улице Новощепной ряд, 25 на территории Одесского зоологического парка горит здание, поступило сегодня, 27 декабря, в 14:02.

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В 14:08 на место вызова прибыли спасатели и установили, что горит одноэтажное административное здание. В 14:21 пожар локализован и в 14:30 ликвидирован на площади 50 м. кв.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных удалось в кратчайшие сроки потушить пожар и спасти двух животных», - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. К тушению пожара привлекалось 5 единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава.

Как сообщал УНИАН, в ноябре одесский зоопарк пополнился самкой американского бизона.