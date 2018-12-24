В Винницкой области двухэтажный автобус въехал в частный двор

В результате ДТП пострадали четверо человек.

В Винницкой области двухэтажный автобус въехал во двор частного дома, в результате чего пострадали четверо человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Дорожно-транспортный инцидент произошел 24 декабря около 8.00 в с. Лукашовка. По предварительной информации, 28-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, в результате чего транспортное средство развернуло несколько раз и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом Van Hool международного сообщения Одесса-Бары, который двигался в направлении Винницы. В результате удара автобус отбросило в забор одного из дворов населенного пункта. В автобусе пассажиров не было.

С травмами различной степени тяжести трое пассажиров микроавтобуса, жители Литинского района, госпитализированы в больницу. Еще один из пассажиров транспортного средства после получения медицинской помощи от госпитализации отказался.

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Событие внесено в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 22 декабря, на улице Генерала Чупринки во Львове автомобиль «скорой помощи», следуя задним ходом, сбил на тротуаре мать и ее двухлетнего ребенка.