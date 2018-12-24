В Днепропетровской области мужчина бросил гранату в отделение "Ощадбанка"

В результате взрыва повреждены окна банка, никто не пострадал.

В Павлограде на Днепропетровщине полиция задержала 38-летнего мужчину, который бросил гранату РГД-5 в помещение «Ощадбанка».

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, это произошло 23 декабря около 21.00 возле отделения банка, расположенного на первом этаже многоэтажки на вул. Центральной.

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В результате взрыва были повреждены окна банка. Никто не пострадал.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли еще одну гранату РГД – 5, тубус от гранатомета, тротиловую шашку и стреляные гильзы.

По данному факту открыто уголовные производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПКУ.

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