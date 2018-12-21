Во Львове радикалы с дымовыми шашками атаковали редакцию интернет-издания (фото)

Журналисты назвал атаку прямым запугиванием.

Во Львове, 21 декабря, сотни пикетчиков с дымовыми шашками пытались ворваться в редакцию Zaxid.net.

Как сообщает издание, двери здания атаковали члены нескольких известных и связанных между собой общественных группировок. Причиной пикета и попытки захвата редакции стали публикации о злоупотреблениях по выделению земли участникам АТО.

Около сотни участников из "Развития общества", Нацкорпуса и ОО "УСУ АТО" посвятили акцию протеста пятой годовщине Евромайдана.

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Однако в ходе митинга намеревались пикетировать прокуратуру Львовской области, главный офис полиции и Львовскую ОГА. Позже участники акции протеста неожиданно переместились под здание, где расположена редакция Zaxid.net, а также 24 канала, "Радио Люкс" и других СМИ. Участников акции сопровождала полиция, но она не вмешивалась и не препятствовала их действиям.

Пикетчики скандировали "Позор!" и требовали извинений за публикации редакции о деятельности "Развитие общества". "Они либо выходят, или мы их выводим вместе со всем. Мы хотели пообщаться за эту писанину. Первое - объяснение, второе - официальное извинение перед всеми активистами "Развитие общества", - заявил во время акции председатель ОО "Развитие общества" Назар Бай.

В целом вся акция длилась около 15 минут, после чего ее участники разошлись.

Среди участников пикета были и фигуранты недавних публикаций ZAXID.NET, касающихся попыток захвата общественных земель под видом бесплатной раздачи участникам АТО.