В одном из столичных лицеев произошел пожар, детей эвакуировали (видео)
В киевском лицее №303 (Дарницкий район столицы) произошел пожар. Из учебного заведения эвакуировали детей.
Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, спасатели получили информацию о пожаре в лицее на улице Драгоманова, 9-А, около 10 утра.
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На место выехали спасатели ГСЧС из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Однако до прибытия пожарных персонал лицея самостоятельно организовал эвакуацию детей, а также ликвидировал пожар.
Как оказалось, пожар произошел в подсобном помещении, где горел мусор. В результате происшествия никто не пострадал.
Проект «Киев оперативный», в то же время, обнародовал в Facebook видео из лицея, снятое во время пожара. На нем можно видеть, что дети растерянно блуждают по задымленному помещению. Отмечается, что с эвакуацией и системами оповещения в школе есть трудности.
Напомним, в Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 года на территории лагеря «Виктория» произошел пожар, вследствие которого погибли три ребенка - воспитанницы творческого коллектива «Адель».