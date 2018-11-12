Пожар в одесском лагере «Виктория»: суд начал допрашивать чиновников горсовета

Директор департамента образования и науки отметила, что во время пожара директор лагеря Петрос Саркисян и его заместитель Татьяна Ланина каких-либо организационных мер не предпринимали.

Сегодня в Одессе суд по делу о пожаре в детском муниципальном спортивно-оздоровительном комплексе «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель», начал допрашивать чиновников Одесского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, в понедельник, 12 ноября, в Киевском районном суд, в частности, была опрошена директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич.

Во время заседания она сообщила, что о пожаре узнала от Зинаиды Цвиринько, которая в то время была заместителем мэра города и курировала гуманитарные направления.

Директор департамента отметила, что во время пожара директор лагеря Петрос Саркисян и его заместитель Татьяна Ланина каких-либо организационных мер не предпринимали. При этом Саркисян пребывал в сильной растерянности, а потом его «забрала скорая».

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Кроме того, Буйневич опровергла информацию о нехватке воспитателей, о чем на предыдущих заседаниях заявляло руководство лагеря, и о проблемах с противопожарной безопасностью ей также ничего не было известно, так как соответствующие предписания ГСЧС в вверенный ей департамент не поступали. По ее словам, деревянные срубы, один из которых впоследствии сгорел, были на балансе управления капитального строительства горсовета, так как департамент образования и науки не принял в управление в силу отсутствия некоторых необходимых документов.

Следующее заседание назначено на 15 ноября.

Как сообщал УНИАН, в Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 года на территории лагеря «Виктория» произошел пожар, который привел к гибели троих воспитанниц творческого коллектива «Адель».

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с чрезвычайным происшествием были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 24 апреля суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой было завершено 27 апреля. 3 октября она в суде заявила, что вины своей не признает.

В деле также фигурируют экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В мае прокуратура сообщила Саркисяну и его заместителю Татьяне Ланиной о подозрении в завладении 120 тыс. грн бюджетных средств, и 18 июня в Киевский райсуд Одессы был направлен обвинительный акт. В июне замдиректора лагеря возместила бюджету города нанесенный ущерб – более 120 тыс. грн.

В начале сентября прокуратура объявила о подозрении в растрате более 400 тыс. грн бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией «Виктории». В конце октября этому же директору частной компании было объявлено подозрение в присвоении 1,7 млн грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию «Виктории».