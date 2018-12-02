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В Киевской области обрушилась крыша детской спортивной школы

05:07, 02 декабря 2018
Происшествия
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Помещения спортивной школы сдано в эксплуатацию в апреле 2018 года / фото dsns.gov.ua

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информацию об обвале спасатели получили в 11.33.

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По прибытии на место спасатели обнаружили, что в спортзале площадью 600 кв. м обрушилась крыша на площади 200 кв. м. В то время в помещении находились 30 детей и один тренер, которая услышала непонятные звуки и вывела детей, а через 1,5 мин. конструкция крыши упала.

Погибших и пострадавших нет.

Помещение спортивной школы сдано в эксплуатацию в апреле 2018 года.

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Теги: #школа#Вишневое