Опасные игры: за прошлый год в Украине погибло больше десятка подростков-зацеперов

Также зацеперы часто становятся пациентами ожоговых центров. При этом чаще всего они поступают в больницу в тяжелом состоянии.

В последние годы в Украине увеличивается количество зацеперов - молодых людей, которые ради популярности в сети и острых ощущений подвергают себя опасности, цепляясь за поезда, трамваи и другой электротранспорт.

В прошлом году жертвами такого увлечения стали 12 подростков. В этом году зафиксировали уже два смертельных случая. Об этом сообщила начальник Управления ювенальной превенции Нацполиции Украины Лариса Зуб, передает "Новое время".

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Чаще всего сторонники этого опасного увлечения — несовершеннолетние. С начала года из 12 обнаруженных в столичном метрополитене зацеперов пятерым не исполнилось 16 лет.

Также зацеперы часто становятся пациентами ожоговых центров. При этом чаще всего они поступают в больницу в тяжелом состоянии.

“20-30 лет назад таких не было вообще, теперь регулярно, семь-восемь случаев в год”, — рассказывает Людмила Сочиенкова, заведующая детским ожоговым отделением.

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По ее словам, зацеперы всегда поступают в крайне тяжелом состоянии. Падая с высоты вагона, дети получают черепно-мозговые травмы, переломы конечностей, ушибы мозга. Ток, проходя сквозь тело, поражает сосуды и все внутренние органы. При этом ожоги тела редко бывают меньше 50% — чаще 70–80%.

Зуб также отметила, что даже после неудачных попыток зацеперы возвращаются к опасному увлечению.

По словам Зуб, в прошлом году спасали мальчика, который, катаясь на крыше поезда, получил ожоги 45% поверхности тела. Ребенка еле выходили, а вскоре он снова полез на поезд, и во второй раз спасти его не удалось.

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