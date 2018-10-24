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В Одессе в заброшенном подвале нашли мертвую женщину со связанными руками

15:28, 24 октября 2018
Происшествия
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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа / полиция Одессы

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, в полицию поступило сообщение о том, что в заброшенном подвале на улице Судостроительной обнаружена неизвестная.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, работники кинологической службы, руководство полиции и прокуратуры.

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«По указанному адресу обнаружено тело 43-летней местной жительницы. Руки женщины были связаны, на теле - царапины. Значительных визуальных повреждений, которые могут привести к гибели человека, на теле потерпевшей не обнаружено», - отметили в главке. В настоящее время устанавливаются причины смерти и обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, россиянин пытался ввезти в Украину труп женщины, выдавая ее за живую пассажирку.

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Теги: #Одесса#труп