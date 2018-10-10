Взрывам возле Ични предшествовали проблемы со связью и спецавто на границе с РФ (видео)

Расследование взрывов на складе боеприпасов на Черниговщине может затянуться, ведь там проводится разминирование.

Оказывается, накануне взрывов на Ичнянском арсенале там неожиданно возникли проблемы с мобильной связью, а на украинско-российской границе заметили спецавтомобили, которые, вероятно, перевозили российские беспилотники.

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Такими данными собственного расследования поделились пограничники, говорится в сюжете 2+2. Поэтому следствие рассматривает версию о диверсии.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.

С прилегающих территорий эвакуированы более 12,5 тысяч человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта, от газоснабжения отключен г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района. Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале. Правительство выделило 100 млн грн на восстановление населенных пунктов, пострадавших от взрывов. ГСЧС планирует до 15 декабря очистить от взрывоопасных предметов территорию, прилегающую к арсеналу.