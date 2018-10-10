Взрывы складов с боеприпасами возле Ични: прокуратура отбросила версию о служебной халатности

Вместе с тем, Луценко сообщил, что следствие параллельно изучает недостаточное выполнение своих обязанностей чиновниками Генштаба по охране складов с боеприпасами.

После показаний военнослужащих относительно взрывов на складах с боеприпасами возле Ични на Черниговщине прокуратура отвергла версию о служебной халатности.

Как сообщил во время брифинга генеральный прокурор Юрий Луценко, сейчас основной версией следствия является диверсия.

"В Харьковской области мы демонстрировали журналистам и дипломатическому корпусу летательный аппарат, который пришел с территории Российской Федерации, и по версии следствия, которая подтверждается серьезными уликами, скинул специальные зажигающие устройства на территорию военной базы. В Калиновке также обнаружены доказательства диверсионной группы, в том числе и следы, которые ведут из леса на территорию плохо охраняемой базы, и возвращаются обратно. Первая версия о халатности в Чернигове отпала со вчерашнего дня после показаний военнослужащих. У нас есть основания говорить, что наиболее вероятной версией также является диверсия", - сказал генпрокурор.

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Он отметил, что расследование таких преступлений, как взрывы на складах с боеприпасами в воинских частях, является достаточно сложным.

“Расследование подобных преступлений является достаточно трудным. До сегодняшнего дня, например, на территории Калиновки не закончено разминирование. А для завершения следствия закон требует от нас точного учета имущества, которое было потеряно или уничтожено. Поэтому только по этому маленькому эпизоду вы можете понять, почему так долго затягиваются экспертизы, которые должны установить сумму ущерба”, - заявил он.

Вместе с тем, Луценко сообщил, что следствие параллельно изучает недостаточное выполнение своих обязанностей чиновниками Генштаба по охране складов с боеприпасами, а также информацию о ненадлежащих темпах переноса боеприпасов в более защищенные условия.

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“Уничтожение военных баз является одной из целей врага. Поэтому я разделяю обеспокоенность общественности о ненадлежащем состоянии охраны этих баз, несоответствующие темпы переноса оружия в более защищенные условия. Хотя надо сказать, что черниговская проблема была бы гораздо большей, если бы большинство боезарядов не были перенесены под землю. И они не понесли ущерб, по предварительной информации. Взрывались только те, что оставались на поверхности. Все подземные склады, по предварительным данным, - невредимы. Следовательно, еще больше возникает вопрос, почему не увеличиваются темпы организации более надежного хранения боезарядов. Поэтому следствие параллельно изучает ответственность должностных лиц Министерства обороны и Генерального штаба за невыполнение этих задач”, - отметил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября начались взрывы на складах боеприпасов возле Ични на Черниговщине, повлекшие пожар. С прилегающих территорий эвакуированы свыше 12,5 тысяч человек.

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Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта, от газоснабжения отключен г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района. Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале. Правительство выделило 100 миллионов гривен на восстановление населенных пунктов, пострадавших от взрывов. ГСЧС планирует до 15 декабря очистить от взрывоопасных предметов территорию, прилегающую к арсеналу.

Справка УНИАН. 23 марта 2017 года на военном арсенале близ Балаклеи Харьковской области произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов. Взрывами были повреждены десятки зданий. Одна жительница Балаклеи во время взрывов погибла в результате падения конструкций дома. Правоохранители квалифицировали произошедшее на арсенале как диверсию. 26 сентября 2017 года пожар и взрывы произошли на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области, пострадавших не было.